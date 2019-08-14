Россияне стали покупать меньше мяса

14 августа 2019     15
Россияне стали покупать меньше мяса

Россияне стали покупать меньше мяса. За год с июля 2018 по июль 2019 года жители страны купили на 4,3 процента меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные потребительской панели аналитической компании GfK.

Продажи снизились по всем категориям мясных товаров от птицы и свинины до сосисок. Больше всего упали продажи говядины — на семь процентов. При этом данный вид мяса и ранее был не самым популярным, поскольку на его долю приходится только восемь процентов продаж в мясном сегменте.

Россияне также стали на 5,2% покупать меньше мяса птицы. В целом на долю этого продукта приходится 38% продаж всего мяса. Продажи свинины снизились на три процента при доле в структуре потребления мяса в 21%.

Продажи сосисок упали на 4,4%. Между тем в денежном выражении продажи мяса даже увеличились на 1,4% — это произошло за счет роста стоимости продукта.

Падение спроса на мясо связано с ростом цен на продукт, сказал директор крупнейшего в Восточной Сибири ретейлера «Командор» Андрей Тетерин. Он отметил, что роль в этом также сыграла холодная погода, из-за которой люди не стали покупать мясо для шашлыка.

Между тем, по данным Gfk, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%.

Ранее в июле сообщалось, что Россия в первом полугодии 2019 года обогнала Европу по росту цен на продукты питания. Он составил 3,4%, в странах ЕС за тот же период еда подорожала на 1,7%.


Среда, 14 августа 2019 г. 34

Источник: Портал Информер

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