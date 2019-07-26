Россияне стали чаще выбирать Крым для отдыха

26 июля 2019     12
Россияне стали чаще выбирать Крым для отдыха

Доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на лето достигла 45% от всех продаж и выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в данных портала Travelata.ru.

Доля Краснодарского края в структуре продаж, по расчетам аналитиков, напротив, сократилась на 6%, до 54%.

Рост доли Крыма происходит на фоне резкого падения среднего чека: за год показатель сократился на 26%, до 35,1 тыс. рублей.

«В Крым можно улететь за 10–15 тыс. рублей на двоих на неделю, в Краснодарском крае подобный отдых обойдется минимум в 20 тыс. рублей», — отметила маркетолог Travelata.ru Светлана Душинова.

Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин связывает снижение цен с расширением предложения туроператоров, на фоне которого растет конкуренция и доля горящих туров. Но это оказывается не единственным фактором.

Так, согласно данным Biletix, чартерная авиаперевозка в Крым существенно подешевела. Средний чек при покупке билетов на такие рейсы внутри страны за год снизился на 51%, до 6,8 тыс. рублей. Для сравнения, средний чек на чартерные перелеты за рубеж за тот же период сократился на 16%, до 17,5 тыс. рублей.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, с начала года на полуостров приехали 3,3 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. Автомобильным транспортом добирались 62% путешественников.

Международный аэропорт Симферополя также зафиксировал положительную динамику. С начала 2019 года его пассажиропоток вырос на 3%, до 1,94 млн человек, а в июне — на 6,5%, до 686,7 тыс. человек год к году.

 

Источник: Портал Информер

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