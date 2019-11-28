Россияне считают, что интересы власти и народа не совпадают

Большинство россиян считают, что интересы властей и народа не совпадают, так как чиновникам и политикам почти не интересна жизнь рядовых граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

30% опрошенных заявили, что интересы «определенно не совпадают», 42% ответили, что интересы «скорее не совпадают».

Свою точку зрения респонденты объясняют тем, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ».

Также люди жалуются на то, что между чиновниками и населением нет обратной связи.

По мнению россиян, совпадение интересов властей и народа возможно лишь «в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность».

Опрос был проведен 24–30 октября, в нем приняли участие 1616 человек из 50 регионов России.

Напомним, что предыдущее исследование «Левада-центра» показало, что из страны хотят эмигрировать 53% молодых россиян. Этот показатель достиг максимума с 2009 года.

Желающие уехать за рубеж говорят о том, что дела в России идут в неправильном направлении, многим стыдно за происходящее в стране.







Четверг, 28 ноября 2019 г. 173

Источник: Портал Информер