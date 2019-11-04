Россияне считают, что народного единства в стране больше нет

В России 54% опрошенного ВЦИОМ населения считает, что в стране отсутствует народное единство.

Так, 30% ответили, что в стране «каждый сам за себя», 21% полагает, что «народ живет в нищете», 10% заявили, что «нет единой цели, идеи, патриотизма, сплоченности».

По мнению респондентов, в российском обществе самые большие противоречия есть между богатыми и бедными. Как пишет «Коммерсантъ», еще два года назад в опросе фонда «Общественное мнение» 50% граждан выразили уверенность, что богатство обычно способствует развитию худших качеств человека. Статистика подтверждает значительное расслоение в доходах россиян.

Причем в последние годы оно даже выше, чем в начале 2000-ых.

Об отсутствии в стране народного единства чаще всего говорят жители Москвы, Санкт-Петербурга (59%) и городов с населением свыше 500 тыс. человек (56–62%). При этом столицу традиционно недолюбливают в других городах России. 56% опрошенных — из-за того, что в Москву стекаются материальные ресурсы со всей страны, 24% считают жителей столицы слишком высокомерными, 12% — ленивыми, а 8% опрошенных заявили, что москвичи не любят людей из других регионов.

При этом 67% участников исследования сами выразили желание переехать в Москву, поскольку столица предоставляет «новые возможности».

Больше всего Москву не любят в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже и Челябинске.

Нетерпимость граждане проявляют также к коллегам и сослуживцам. В октябре 2019 года опрос сервиса «Работа.ру» показал, какие качества в коллегах раздражают россиян больше всего. На первом месте оказались лицемерие и обман на работе.

Одним из самых заметных проявлений нетерпимости в российском общественном мнении стала мигрантофобия — негативное отношение к миграции и к трудовым мигрантам.

В российском обществе также не сложилось единого мнения о том, возможно ли равноправие мужчин и женщин в различных сферах жизни. 55% граждан не поддерживают феминизм.

39% россиян нейтрально относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако больше половины населения все же заявляют о своем негативном отношении к ним. Количество людей, у которых есть знакомые гомосексуалисты, с 2016 года возросло с 6% до 8%.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 81

Источник: Портал Информер