Россияне хотят купить новое жилье, но денег нет

Почти две трети россиян хотят улучшить свои жилищные условия, но приобрести новые квартиры в ближайшие два года планируют только 16%. Об этом говорится в исследовании, проведенном “Сбербанком”.

Улучшить жилищные условия хотят 64% россиян, отмечается в исследовании, проведенном “Сбербанком”. 43% опрошенных не собираются использовать при покупке жилья ипотеку.

В Сбербанке отмечают, что в России потенциал кредитования не исчерпан – доля закредитованности населения низкая. На ипотечные кредиты приходится не более 2% от совокупного дохода российских домохозяйств. В США этот показатель близок к 5%, а в Норвегии, Австралии и Нидерландах показатель в среднем втрое выше, чем в нашей стране.







Четверг, 24 октября 2019 г. 22

Источник: Портал Информер