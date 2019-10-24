Россияне хотят купить новое жилье, но денег нет

24 октября 2019     10
Россияне хотят купить новое жилье, но денег нет

Почти две трети россиян хотят улучшить свои жилищные условия, но приобрести новые квартиры в ближайшие два года планируют только 16%. Об этом говорится в исследовании, проведенном “Сбербанком”.

Улучшить жилищные условия хотят 64% россиян, отмечается в исследовании, проведенном “Сбербанком”. 43% опрошенных не собираются использовать при покупке жилья ипотеку.

В Сбербанке отмечают, что в России потенциал кредитования не исчерпан – доля закредитованности населения низкая. На ипотечные кредиты приходится не более 2% от совокупного дохода российских домохозяйств. В США этот показатель близок к 5%, а в Норвегии, Австралии и Нидерландах показатель в среднем втрое выше, чем в нашей стране.



Четверг, 24 октября 2019 г. 22

Источник: Портал Информер

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