Россияне экономят уже и на лекарствах

10 июля 2019     22
Россияне экономят уже и на лекарствах

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в период с января по май сократился относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

За пять месяцев было продано 2,1 млрд упаковок лекарств на 415 млрд рублей. Финансовый показатель вырос на 1,2%, однако продажи в натуральном выражении сократились на 3,7%.

В отчете DSM Group подчеркивается, что больше всего сократился спрос на медикаменты для лечения заболеваний кожи — выручка от их продажи снизилась на 970 млн рублей, — а также на противомикробные средства для системного использования и препараты против респираторных заболеваний.

Снижение продаж лекарств произошло впервые с 2015 года.

Источник: Портал Информер

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