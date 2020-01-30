Россиянин бросил детей в аэропорту и оставил записку

30 января 2020     14
Россиянин бросил детей в аэропорту и оставил записку

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

 

Ранее сотрудники аппарата Кузнецовой в ходе рабочей поездки в Хабаровский край посетили социальные учреждения, в которых неоднократно находились эти мальчики, а также побеседовали с родственниками детей.

«В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке», — сказала Кузнецова на рабочей встрече.

Напомним, что инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье. Мужчина, прилетевший из Хабаровска,  оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их.

 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.



Четверг, 30 января 2020 г. 59

Источник: Портал Информер

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