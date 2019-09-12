Россиянин купил хлеб, в котором была губка для мытья посуды (ВИДЕО)

12 сентября 2019     13
Россиянин купил хлеб, в котором была губка для мытья посуды (ВИДЕО)

Житель Подмосковья  в сетевом магазине в деревне Крюково купил хлеб, в котором была губка для мытья посуды.

Мужчина вернул покупку в магазин. Сотрудники приняли товар назад, посмеялись и отдали покупателю деньги.

«Но мне, в отличие от них, было отнюдь не весело. А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка», – сказал мужчина сайту «Подмосковье сегодня».
Покупатель написал в письмо в компанию по производству хлеба с требованием объяснить, как губка оказалась в батоне. В компании отметили, что по факту обнаружения губки будет проведена служебная проверка.


Четверг, 12 сентября 2019 г. 162

Источник: Портал Информер

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