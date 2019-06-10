Россиянин откусил язык напавшему на него медведю и лёг в больницу (ФОТО)

Житель Тувы во время нападения медведя не растерялся и откусил язык хищнику. Об этом сообщают тувинские СМИ.

Сейчас 29-летний Николай Иргит проходит лечение в больнице, а после выписки ему придется заплатить штраф.

Встреча с медведем случилась 1 июня в заказнике «Хутинский» в Пий-Хемском районе республики, куда трое товарищей отправились собирать рога марала.

«Увидев медведя, я сначала застыл от ужаса, оружия у меня никакого не было, даже ножа. Я стал кричать, думал, не станет нападать, однако медведь галопом помчался на меня. Я успел ударить его кулаком по морде, но он набросился и сбил меня с ног», — рассказал Николай.

В какой-то момент истекавшему кровью мужчине удалось изловчиться и схватить хищника за язык — зверь от боли рванулся в сторону, а его противник стиснул зубы.

В итоге хозяин тайги остался без языка, а Николай сохранил себе жизнь.

Товарищи доставили его в больницу Кызыла только на следующий день. После оказания первой помощи им пришлось объясняться с полицейским — итогом разговора стало административное дело за разведение костров в лесах без разрешения.

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