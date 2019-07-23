Россиянин посадил своего 10-летнего сына на цепь

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына (п.«д» ч.2 ст.127 УК РФ).

Глава семейства проживал со своей семьей в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном (Краснодарский район, – прим. редакции). Согласно версии следствия, днем 18 июля фигурант отвел ребенка в сарай, расположенный во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа. Затем подозреваемый вместе с 4-летним сыном и беременной женой направился в один из перинатальных центров Краснодара, так как у нее начались схватки.

Мальчику всё-таки удалось самостоятельно освободиться и выйти из сарая. Известно, что он зашёл в магазин, расположенный рядом с домом, где сообщил работникам магазина о данном инциденте. После услышанного они вызвали полицейских.

Сейчас потерпевший находится в реабилитационном центре. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Во время расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Также в рамках расследования уголовного дела будут проверены возможно иные противоправные действия мужчины в отношении малолетнего.