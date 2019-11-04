Россиянин потребовал с «Одноклассников» 100 трлн рублей

Житель Оренбургской области подал рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба на сумму 100 трлн рублей. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

«Должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей», — уточнили в ведомстве.

Это больше, чем пять годовых федеральных бюджетов России. Иск связан с блокировкой страницы истца в соцсети.

14 октября суд признал требования истца необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

Иск стал рекордным по заявленной сумме — за весь этот год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей.

В общей сложности за девять месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн рублей.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 211

Источник: Портал Информер