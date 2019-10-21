Россиянин сжег семерых за 70 рублей (ПОДРОБНОСТИ СТРАШНОГО ПОЖАРА В РОСТОВЕ)

19 октября в Ростове случилась страшная трагедия. В ночь на субботу был подожжен дом, в котором погибли 7 человек, в том числе 5 маленьких детей. Что касается самого особняка на Ленинской улице под номером 13, то там полностью выгорел деревянный второй этаж.

Поговаривают, что мужчина решился на этот шаг из-за того, что один из юных жильцов якобы украл у его сына-школьника 70 рублей. Об этом информирует региональное управление СК.

Сигнал в МЧС о возгорании поступил в 4:48. Деревянный дом к тому моменту уже полыхал вовсю.

В пожаре погибла молодая мама Анастасия Куркина и три ее дочери в возрасте 1,3 и 6 лет. Гражданский муж женщины Игорь Ванюшев и свекровь Любовь Ванюшева спаслись. В настоящее время они находятся в больнице.

Поджигателя задержали через несколько часов, который и не прятался вовсе. 38-летний Александр Комаров о своем деянии рассказывает скудно: «взял в машине зажигалку, которая лежала в куртке, поднялся, поджег…Был сильно пьян».

Чуть позже стало известно о мести мужчины. Дело в том, что его сын учится в одном классе с сыном Анны, которая живет в этом же доме 13. По словам женщины, конфликт между подростками начался около месяца назад.

«Мой сын как-то прибежал домой в слезах, сказал, что на него накричал отец одноклассника, – рассказывала Анна. – Сын Комарова заподозрил моего мальчика в воровстве — из гардероба пропали 70 рублей. Мальчик категорически отрицал причастность, да и не ворует он».Судя по всему, обида из-за 70 рублей была настолько сильной, что Комаров решил сжечь целый дом.



Стоит отметить, что некоторые горожане выдвигают и другую версию произошедшего.

«Мужик — не мститель, а «торпеда»», — говорят они.

Так называют наемных поджигателей, которые за большие деньги берут на себя криминальное деяние.







Понедельник, 21 октября 2019 г. 1645

Источник: Портал Информер