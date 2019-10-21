Россиянин сжег семерых за 70 рублей (ПОДРОБНОСТИ СТРАШНОГО ПОЖАРА В РОСТОВЕ)

21 октября 2019     23
Россиянин сжег семерых за 70 рублей (ПОДРОБНОСТИ СТРАШНОГО ПОЖАРА В РОСТОВЕ)

19 октября в Ростове случилась страшная трагедия. В ночь на субботу был подожжен дом, в котором погибли 7 человек, в том числе 5 маленьких детей. Что касается самого особняка на Ленинской улице под номером 13, то там полностью выгорел деревянный второй этаж.

 

Поговаривают, что мужчина решился на этот шаг из-за того, что один из юных жильцов якобы украл у его сына-школьника 70 рублей. Об этом информирует региональное управление СК.

Сигнал в МЧС о возгорании поступил в 4:48. Деревянный дом к тому моменту уже полыхал вовсю.

 

В пожаре погибла молодая мама Анастасия Куркина и три ее дочери в возрасте 1,3 и 6 лет. Гражданский муж женщины Игорь Ванюшев и свекровь Любовь Ванюшева спаслись. В настоящее время они находятся в больнице.

Поджигателя задержали через несколько часов, который и не прятался вовсе. 38-летний Александр Комаров о своем деянии рассказывает скудно: «взял в машине зажигалку, которая лежала в куртке, поднялся, поджег…Был сильно пьян». 

Чуть позже стало известно о мести мужчины. Дело в том, что его сын учится в одном классе с сыном Анны, которая живет в этом же доме 13. По словам женщины, конфликт между подростками начался около месяца назад.

«Мой сын как-то прибежал домой в слезах, сказал, что на него накричал отец одноклассника, – рассказывала Анна. – Сын Комарова заподозрил моего мальчика в воровстве — из гардероба пропали 70 рублей. Мальчик категорически отрицал причастность, да и не ворует он».Судя по всему, обида из-за 70 рублей была настолько сильной, что Комаров решил сжечь целый дом. 
 

Стоит отметить, что некоторые горожане выдвигают и другую версию произошедшего. 

«Мужик — не мститель, а «торпеда»», — говорят они.

Так называют наемных поджигателей, которые за большие деньги берут на себя криминальное деяние. 



Понедельник, 21 октября 2019 г. 1645

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Найден самый молодой ипотечник Москвы
Найден самый молодой ипотечник Москвы

Возраст самого молодого ипотечного заемщика, оформившего жилищный займ на вторичном рынке недвижимости Москвы в сентябре 2019 года, составил 23 года. …


В Севастополе знакомый ограбил свою подругу
В Севастополе знакомый ограбил свою подругу

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 29-летняя жительница Севастополя. Она сообщила, что у неё похитили 137 000 рублей с банковской …


В Севастополе школьники чаще попадают под колёса автомобилей вечером в среду
В Севастополе школьники чаще попадают под колёса автомобилей вечером в среду

За 9 месяцев текущего года в Севастополе в дорожно-транспортных происшествиях пострадали более 70 детей в возрасте до 16 лет. Из них …


Археологи проведут раскопки в Карантинной бухте
Археологи проведут раскопки в Карантинной бухте

На месте военной водолазной школы после передачи земли музею-заповеднику Херсонес, планируется провести раскопки. «Действительно принято решение, что Минобороны этот участок …


Экспресс может соединить Севастополь и аэропорт Симферополя
Экспресс может соединить Севастополь и аэропорт Симферополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о возможности запуска экспресса с железнодорожного вокзала Севастополя в международный аэропорт. Этот вариант рассматривается …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты