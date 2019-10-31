Россиянин убил шестилетнего мальчика из-за голоса в его голове

31 октября 2019     13
Россиянин убил шестилетнего мальчика из-за голоса в его голове

Следователи задержали 36-летнего жителя Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) за убийство шестилетнего ребенка. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, мужчина ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа. Он ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте.

Установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На месте случившегося работают представители следствия. Причины нападения выясняются.

По данному факту возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Издание 29.ru сообщает, что охрана пропустила мужчину в детский сад, приняв за родителя одного из воспитанников.

Задержанный за убийство шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара заявил, что совершить преступление ему приказали голоса в голове. Об этом сообщило издание Baza. 

По словам убийцы, что голоса в его голове обещали ему «вечную жизнь» за убийство малыша.

Напомним, что 30 октября в детском саду города Ухта во время тихого часа умер пятилетний ребенок. Причины случившегося устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 272

Источник: Портал Информер

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