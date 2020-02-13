Россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый компот

В Воронеже местная жительница отсудила у детского сада 600 тысяч рублей в качестве компенсации за пролитый на ее дочь литр горячего компота. На тот момент шестилетняя девочка получила ожоги различной степени тяжести, два месяца находилась на лечении в больнице и перенесла операцию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Воронежа.

Суд установил, что в апреле 2017 года воспитанница детсада столкнулась с помощницей воспитателя, которая несла кастрюлю с горячим компотом. В результате женщина пролила на девочку более литра горячего компота, чем нанесла ребенку вред здоровью средней тяжести.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Суд взыскал в пользу пострадавшей восьмилетней девочки 500 тысяч рублей и еще 100 тысяч — в пользу ее матери.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 14

Источник: Портал Информер