Россиянки убили надзирательницу тюрьмы в Пакистане

Три россиянки, содержащиеся под арестом, убили надзирательницу в Центральной тюрьме «Гаддани» в провинции Белуджистан (Пакистан). Об этом официально сообщил МИД РФ.

Против гражданок РФ возбудили уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве.

Женщин задержали год назад в пакистанском городе Кветта – административном центре пакистанской провинции Белуджистан – по подозрению в незаконном пересечении ирано-пакистанской границы.

Вместе с восемью несовершеннолетними детьми россиянки ожидали решения властей по вопросу их депортации в Россию.

О причинах убийства в тюрьме, пока ничего не сообщается.

По сведениям МИД РФ, они «являются фанатичными приверженцами» идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан, чтобы присоединиться к отделению ИГ «Вилаят Хорасан» (организация запрещена в РФ).







Пятница, 11 октября 2019 г. 48

Источник: Портал Информер