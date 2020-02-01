Россиян будут увольнять по-старому

Минтруд РФ опроверг ранее появившуюся информацию об изменениях правил увольнения с 1 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, согласно которой сотруднику при уходе с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Как пояснили представители Минтруда, эту справку получают только те, кто выбрал электронный формат трудовой книжки. Справка выдается по запросу и не только при увольнении.

В России с 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Каждый работник в течение года может выбирать: оставить все записи о своей трудовой деятельности на бумаге или перевести данные в электронный формат.

С 1 января 2021 года россияне, впервые выходящие на работу, будут оформляться только через электронный вариант трудовой книжки.







Суббота, 1 февраля 2020 г. 522

Источник: Портал Информер