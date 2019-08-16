Россиян будут штрафовать за собак без намордников

Россиян могут начать штрафовать и арестовывать за выгул собаки без поводка и намордника. С инициативой ввести такие наказания выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

«За выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагается ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей», — пишет Аманлиева в письме, направленном спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В качестве наказания он предлагает установить административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов. Исключение составят те случаи, когда с собакой гуляют на огороженной площадке.

Аманлиев указал, что для хозяев, которые выводят на улицу опасных собак без средств защиты, на данный момент не предусмотрено никакого наказания, хотя закон «О жестоком обращении с животными» регламентирует запрет на выгул питомцев без ошейников и поводков еще с 2018 года.





Пятница, 16 августа 2019 г. 36

Источник: Портал Информер