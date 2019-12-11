Россиян ждет повышение цен на автомобили

Рост цен на автомобили в течение 2020 года может составить 5%. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
По его словам, это обусловлено тремя причинами: инфляция, повышение утилизационного сбора, изменения курса рубля по отношению к доллару США.
Рост стоимости произойдет не одномоментно, а постепенно.
В то же время продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, по прогнозам членов ассоциации, в следующем году могут упасть на 8%.
В такой ситуации автопроизводители будут вынуждены сдерживать цены и «очень мелкими шажками повышать, потому что если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше, чем у других».
С 2012 года утилизационный сбор в России платят импортеры автомобилей. Его введение трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.
В 2014-м меру формально распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии, которые повышаются при каждой индексации сбора.
В 2018 году эффект от повышения утильсбора составил 39,3 млрд рублей.
С новым предложением поднять утильсбор выступил Минпромторг — соответствующие документы министерство передало в правительство.
Проиндексировать ставки чиновники предлагают с 1 января 2020 года. Это необходимо для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин, объясняют источники издания.
По предварительным расчетам, ставки утильсбора могут вырасти в среднем на 80%, в легковом сегменте — на 110%. Это вызовет повышение цен на автомобили для покупателей.
Среда, 11 декабря 2019 г. 28
Источник: Портал Информер