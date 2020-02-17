Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

17 февраля 2020     34
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской армии и Военно-морского флота; 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной армии.

В Роструде пояснили, что поскольку празднование в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник.

Следующая сокращенная неделя ждёт россиян в начале марта в связи с празднованием международного женского дня 8 марта.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 37

Источник: Портал Информер

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