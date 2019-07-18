Россиян лишат пальмового масла

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.

«Мы обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%», — сказал Володин журналистам.

Совещание спикера Госдумы и руководителей думских фракций с главой правительства состоялось вечером 17 июля.

В ходе встречи обсуждался широкий круг законодательных инициатив — в том числе о горячем питании в школах, изменения в Градостроительный кодекс, другие законопроекты из приоритетной законотворческой повестки Государственной Думы и правительства РФ.

«Сегодня мы вместе с председателем правительства, нашими коллегами по Госдуме обсудили вопросы, связанные с законодательным обеспечением реализации национальных проектов. В течение весенней сессии мы сможем рассмотреть 8 законопроектов, в осеннюю — 18 законодательных инициатив», — сообщил Володин.

Также обсудили вопрос обложения плодово-ягодной продукции налогом на добавленную стоимость, добавил председатель Госдумы.

По его словам, «предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение».

В июле сообщалось, что, по данным ФТС, в январе–мае Россия импортировала 409,9 тыс. тонн (на $256,4 млн) пальмового масла, что на 0,7% меньше, чем годом ранее.