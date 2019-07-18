Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.
«Мы обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%», — сказал Володин журналистам.
Совещание спикера Госдумы и руководителей думских фракций с главой правительства состоялось вечером 17 июля.
В ходе встречи обсуждался широкий круг законодательных инициатив — в том числе о горячем питании в школах, изменения в Градостроительный кодекс, другие законопроекты из приоритетной законотворческой повестки Государственной Думы и правительства РФ.
«Сегодня мы вместе с председателем правительства, нашими коллегами по Госдуме обсудили вопросы, связанные с законодательным обеспечением реализации национальных проектов. В течение весенней сессии мы сможем рассмотреть 8 законопроектов, в осеннюю — 18 законодательных инициатив», — сообщил Володин.
Также обсудили вопрос обложения плодово-ягодной продукции налогом на добавленную стоимость, добавил председатель Госдумы.
По его словам, «предлагается предоставить правительству право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение».
В июле сообщалось, что, по данным ФТС, в январе–мае Россия импортировала 409,9 тыс. тонн (на $256,4 млн) пальмового масла, что на 0,7% меньше, чем годом ранее.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
Названы районы Ленобласти с самыми агрессивными клещами
Специалисты Роспотребнадзора назвали районы Ленинградской области, где зарегистрировано больше всего укусов клещей. Это Тихвинский (1 тыс. случаев), Каширский (636), Всеволжский …
|
Россиян лишат пальмового масла
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Дмитрий Медведев согласовали внесение законопроекта о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС. «Мы обсудили обращения граждан о …
|
Севастопольские сироты получили ключи от квартир
И.о. директора департамента капитального строительства Сергей Смирнов вручил сиротам ключи от новых квартир. «В настоящий момент в закупке находятся 66 квартир для …
|
Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Короткая ссылка 12:00 –>Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» …
|
На сцене театра Лавренева пройдут гастроли Омского драмтеатра
Гастроли Омского драматического театра «Галёрка» пройдут на сцене севастопольского театра им. Б. Лавренева С 21 по 27 июля. За неделю …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!