Россиян начнут штрафовать по-новому

На портале правовой информации появился закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, согласно которому россиян начнут по-новому штрафовать за разведение костров.

Административное наказание предусматривается за нарушения при «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».

Режим ЧС вводится при возникновении крупных природных пожаров, во время которых россиянам запрещается посещать леса. Несмотря на запреты, граждане выезжают на пикники и разводят костры.

Большая часть пожаров в лесах возникает по вине людей, но за нарушение правил безопасности в условиях ЧС штрафы ранее предусмотрены не были. Теперь же для нарушителей предусматривается штраф от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, для юрлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Тем временем специалисты Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС продолжают рейды по населённым пунктам севастопольского региона.

Особое внимание – посёлкам и сёлам, расположенным лесным массивам. Очередная проверка прошла в Балаклавском районе.

Специалисты оценили, уделяют ли муниципальные власти должное внимание организации пожарной безопасности в границах поселений и сельскохозяйственных угодий, и призвали местных жителей сознательно подходить к вопросу пожарной безопасности.

С населением были проведены разъяснительные беседы, подкреплённые раздачей соответствующих информационных листовок-памяток.

В каждой содержится список простых правил, которые помогут гражданам избежать беды и быту, и во время отдыха на природе – соответственно, существенно снизить риск возникновения угрозы лесным территориям, с которыми граничат населённые пункты.