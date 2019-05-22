Россия: борьба с бедностью наоборот

21 мая 2019     17
Россия: борьба с бедностью наоборот

Счетная палата России подвергла сомнению реальность достижения провозглашенных президентом Владимиром Путиным целей –​ снизить уровень бедности в стране и увеличить рост доходов населения в нынешнем году.

Об этом свидетельствует оперативный доклад ведомства, частично опубликованный в СМИ.

При этом в Счетной палате России в своих прогнозах руководствовались чисто математическим расчетом. Согласно документу, реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 2,3%. Отсюда следует, что для того, чтобы в целом за год добиться хотя бы минимального роста денежных доходов граждан, надо в оставшихся кварталах сделать рывок. Однако уже во втором квартале, отмечается в докладе, это «маловероятно» с учетом сохраняющихся тенденций.

То же самое касается выводов Счетной палаты России относительно снижения доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Напомним, по завершению 2018 года этот условный показатель составил 12,9%, или 18,9 миллионов человек. Владимир Путин объявил войну с бедностью и призвал уменьшить цифру до 10,5%. Однако даже в истекшем году, в условиях президентской кампании, это удавалось с трудом: снижение произошло лишь на 0,3%.

В рамках указа президента России «О национальных целях к 2024 году» правительство страны должно обеспечить стабильный рост реальных доходов граждан и сократить уровень бедности вдвое.

Откуда может взяться увеличение роста доходов в условиях экономической стагнации?

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков в комментарии «Голосу Америки» напомнил, что снижение доходов россиян продолжается, начиная с 2014 года. По его мнению, никаких предпосылок для изменения ситуации к лучшему сейчас нет.

«Да, по итогам прошлого года Росстат, как он это любит делать при новом министре экономики, вдруг пересмотрел данные в сторону того, что доходы населения вдруг выросли, пусть и на несчастные 0,2%, – добавил он. – Но в это никак не верится. Откуда может взяться увеличение роста доходов в условиях экономической стагнации?»

Сергей Жаворонков

Сергей Жаворонков
–>

В первом квартале текущего года ВВП России вырос всего на 0,5%. Тем не менее Минэкономразвития России планирует, что доходы граждан в 2019 году увеличатся на процент.

Сергею Жаворонкову даже эти цифры кажутся невыполнимыми.

Нам же нужно воевать в Сирии, Украине, «мутить воду» в Центральной Африканской Республике

«Потому что нам же нужно воевать в Сирии, Украине, «мутить воду» в Центральной Африканской Республике, – пояснил он. – Конца и края этому не предвидится. А денег на повышение зарплат работникам бюджетной сферы нет, хотя это и могло бы стать драйвером повышения доходов».

На самом деле деньги в России есть, уверен экономист: «Но, во-первых, они идут совсем не на те цели, на которые, как надеялись некоторые наивные граждане, они должны быть пущены. А во-вторых, огромные средства оседают в карманах высших государственных чиновников и узкого круга приближенных к власти людей. Очевидно, это непосредственным образом связано с бедственным положением основной массы россиян».

В последнее время цена барреля нефти на мировых рынках устойчиво находится выше отметки в 70 долларов. Это значительно больше, чем закладывалось при формировании бюджета России.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев также считает, что «закрома родины» вовсе не оскудели. Поэтому возникает вопрос, куда уходят деньги, констатировал он в интервью «Голосу Америки».

Прибыль предприятий и доходы бюджета растут, а население остается ни с чем

«Он особенно правомерен, если посмотреть на итоги прошлого года, – подчеркнул экономист. – По новой методике подсчета, введенной Роскомстатом, у нас все-таки образовался рост реальных денежных доходов граждан на 0,2%. В то же время реальные доходы бюджета выросли на 17%, а корпоративная прибыль – где-то на 6%. Получается, что прибыль предприятий и доходы бюджета растут, а население остается ни с чем. Так в макроэкономическом масштабе в стране перераспределяются средства».

Игорь Николаев

Игорь Николаев
–>

При этом каких-либо положительных изменений сложившегося тренда, отражающего состояние доходов россиян, профессор не ждет.

«Второй квартал с большой долей вероятности будет минусовым, – прогнозирует он. – Тут надо учитывать эффект высокой базы весны прошлого года, когда были президентские выборы и шло вбухивание средств в экономику, в зарплаты бюджетникам. Экономика стагнирует, инфляция высока. Есть и еще один существенный фактор. Многие люди компенсировали падающие доходы за счет банковского кредитования. Брали необеспеченные кредиты, тем самым поддерживая уровень потребления. Сейчас банк «Россия» будет ужесточать требование к банкам, чтобы этот пузырь не раздувался еще больше».

Так что ситуация с точки зрения доходов населения, скорее всего, будет еще хуже, заключил Игорь Николаев.

Источник: Крым.Реалии


  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Крым


«Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник» – «телеграм-активисты» о «послании к ФСБ» в Крыму (+фото) «Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник» – «телеграм-активисты» о «послании к ФСБ» в Крыму (+фото)

В самом центре Симферополя утром 21 мая на фасаде дома №11 по улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, появилось граффити с «посланием» к ФСБ России. Об этом сообщает Telegram-канал «Суверенный Крым»​.​ Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись, которая гласит: «ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***».​… читать »

Россия: в тоннеле московского метро застряла почти тысяча человек Россия: в тоннеле московского метро застряла почти тысяча человек

В Москве в тоннеле на Солнцевской линии метро застряло три состава с пассажирами. Под землей оказались около тысячи человек. Инцидент произошел якобы из-за технической неисправности в контактном рельсе, информирует Радио Свобода. Ранее российское информагентство “Интерфакс” сообщало, что причиной остановки стала неисправность состава. Поезд застрял около семи часов вечера по московскому времени между станциями “Шелепиха” и… читать »

«В Кремле все нервничают»: конфликт в российском «Коммерсанте» «В Кремле все нервничают»: конфликт в российском «Коммерсанте»

Конфликт в российском издании “Коммерсант”, связанный с решением группы журналистов во главе с заместителем шеф-редактора, руководителем отдела политики Глебом Черкасовым покинуть издание после увольнения двух коллег, продолжает набирать обороты. Представитель владельца издательского дома “Коммерсант” Алишера Усманова 21 мая передал в распоряжение Радио Свобода следующее заявление: “Акционер “Коммерсанта” не вмешивается в редакционную политику газеты, а также… читать »

«Крымская дилемма» президента Зеленского «Крымская дилемма» президента Зеленского

Специально для Крым.Реалии Вопрос аннексированного полуострова имеет одно из первостепенных значений для президента Владимира Зеленского. Относительно успешные попытки Кремля деморализовать европейские элиты и готовность части отечественных политиков закрыть глаза на захват Крыма закладывают мину под украинскую государственность и лично Владимира Зеленского как главу государства. Президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что Украине нужен мир,… читать »

Море у берегов Крыма прогрелось до 19 градусов Море у берегов Крыма прогрелось до 19 градусов

Температура воды у берегов Крыма по состоянию на 21 мая прогрелась до +19 градусов. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. Синоптики отмечают, что у берегов Евпатории температура воды составляет +19 градусов. В Феодосии, Алуште и Ялте вода прогрелась до +17. В Черноморском – до +16, в Севастополе +16…+18 градусов. В Азовском море и Керченском температура воды… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info