Россия: борьба с бедностью наоборот

Счетная палата России подвергла сомнению реальность достижения провозглашенных президентом Владимиром Путиным целей –​ снизить уровень бедности в стране и увеличить рост доходов населения в нынешнем году.

Об этом свидетельствует оперативный доклад ведомства, частично опубликованный в СМИ.

При этом в Счетной палате России в своих прогнозах руководствовались чисто математическим расчетом. Согласно документу, реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 2,3%. Отсюда следует, что для того, чтобы в целом за год добиться хотя бы минимального роста денежных доходов граждан, надо в оставшихся кварталах сделать рывок. Однако уже во втором квартале, отмечается в докладе, это «маловероятно» с учетом сохраняющихся тенденций.

То же самое касается выводов Счетной палаты России относительно снижения доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Напомним, по завершению 2018 года этот условный показатель составил 12,9%, или 18,9 миллионов человек. Владимир Путин объявил войну с бедностью и призвал уменьшить цифру до 10,5%. Однако даже в истекшем году, в условиях президентской кампании, это удавалось с трудом: снижение произошло лишь на 0,3%.

В рамках указа президента России «О национальных целях к 2024 году» правительство страны должно обеспечить стабильный рост реальных доходов граждан и сократить уровень бедности вдвое.

Откуда может взяться увеличение роста доходов в условиях экономической стагнации?

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков в комментарии «Голосу Америки» напомнил, что снижение доходов россиян продолжается, начиная с 2014 года. По его мнению, никаких предпосылок для изменения ситуации к лучшему сейчас нет.

«Да, по итогам прошлого года Росстат, как он это любит делать при новом министре экономики, вдруг пересмотрел данные в сторону того, что доходы населения вдруг выросли, пусть и на несчастные 0,2%, – добавил он. – Но в это никак не верится. Откуда может взяться увеличение роста доходов в условиях экономической стагнации?»



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В первом квартале текущего года ВВП России вырос всего на 0,5%. Тем не менее Минэкономразвития России планирует, что доходы граждан в 2019 году увеличатся на процент.

Сергею Жаворонкову даже эти цифры кажутся невыполнимыми.

Нам же нужно воевать в Сирии, Украине, «мутить воду» в Центральной Африканской Республике

«Потому что нам же нужно воевать в Сирии, Украине, «мутить воду» в Центральной Африканской Республике, – пояснил он. – Конца и края этому не предвидится. А денег на повышение зарплат работникам бюджетной сферы нет, хотя это и могло бы стать драйвером повышения доходов».

На самом деле деньги в России есть, уверен экономист: «Но, во-первых, они идут совсем не на те цели, на которые, как надеялись некоторые наивные граждане, они должны быть пущены. А во-вторых, огромные средства оседают в карманах высших государственных чиновников и узкого круга приближенных к власти людей. Очевидно, это непосредственным образом связано с бедственным положением основной массы россиян».

В последнее время цена барреля нефти на мировых рынках устойчиво находится выше отметки в 70 долларов. Это значительно больше, чем закладывалось при формировании бюджета России.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев также считает, что «закрома родины» вовсе не оскудели. Поэтому возникает вопрос, куда уходят деньги, констатировал он в интервью «Голосу Америки».

Прибыль предприятий и доходы бюджета растут, а население остается ни с чем

«Он особенно правомерен, если посмотреть на итоги прошлого года, – подчеркнул экономист. – По новой методике подсчета, введенной Роскомстатом, у нас все-таки образовался рост реальных денежных доходов граждан на 0,2%. В то же время реальные доходы бюджета выросли на 17%, а корпоративная прибыль – где-то на 6%. Получается, что прибыль предприятий и доходы бюджета растут, а население остается ни с чем. Так в макроэкономическом масштабе в стране перераспределяются средства».



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При этом каких-либо положительных изменений сложившегося тренда, отражающего состояние доходов россиян, профессор не ждет.

«Второй квартал с большой долей вероятности будет минусовым, – прогнозирует он. – Тут надо учитывать эффект высокой базы весны прошлого года, когда были президентские выборы и шло вбухивание средств в экономику, в зарплаты бюджетникам. Экономика стагнирует, инфляция высока. Есть и еще один существенный фактор. Многие люди компенсировали падающие доходы за счет банковского кредитования. Брали необеспеченные кредиты, тем самым поддерживая уровень потребления. Сейчас банк «Россия» будет ужесточать требование к банкам, чтобы этот пузырь не раздувался еще больше».

Так что ситуация с точки зрения доходов населения, скорее всего, будет еще хуже, заключил Игорь Николаев.

Источник: Крым.Реалии