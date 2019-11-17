Россия вернет Украине арестованные в Крыму корабли

Год назад корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды России. Суда остановили российские пограничники.

Из-за задержания украинских экипажей в ноябре 2018-го рухнул рубль, Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, а Украина и Россия оказались на пороге войны.

Процесс передачи Украине кораблей, «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» почти завершена. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Процесс возвращения малых бронированных катеров „Бердянск“ и „Никополь“, а также буксира „Яны Капу“, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе»Ранее МИД заявил, что Россия готова вернуть задержанные корабли Украине при условии их сохранности как вещественных доказательств.

Передача кораблей состоится до 9 декабря. На эту дату назначен саммит «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и ФРГ. Встреча пройдет в Париже

Три украинских судна нарушили российскую границу в ноябре 2018 года. Согласно официальной версии РФ, корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны двое украинских военных и экипаж.







Воскресенье, 17 ноября 2019 г. 62

Источник: Портал Информер