Россия: в тоннеле московского метро застряла почти тысяча человек

В Москве в тоннеле на Солнцевской линии метро застряло три состава с пассажирами. Под землей оказались около тысячи человек. Инцидент произошел якобы из-за технической неисправности в контактном рельсе, информирует Радио Свобода.
Ранее российское информагентство “Интерфакс” сообщало, что причиной остановки стала неисправность состава.
Поезд застрял около семи часов вечера по московскому времени между станциями “Шелепиха” и “Хорошевская”. Пассажиры провели под землей несколько часов, прежде чем их начали эвакуировать. По информации Московского метрополитена, людей доставили до станций с помощью исправных поездов.
Движение на Солнцевской линии метро частично остановлено. Поезда не ходят от станции “Раменки” до “Хорошевской”.
В Твиттере Московского метро сообщается, что за медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.
Источник: Крым.Реалии
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