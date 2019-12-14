Россия ждет аномально теплый декабрь

14 декабря 2019     24
Россия ждет аномально теплый декабрь

В ближайшие дни жителей европейской части России и северо-восточных регионов страны ждёт резкое потепление.

Как сообщает Гидрометцентр,температура во многих районах превысит нормальные для середины декабря значения на 5-8 градусов и больше будет походить на ноябрьскую.

Самое большое отклонение от нормы будет отмечаться в Ненецком автономном округе и Республике Коми: вместо 30 градусных морозов в дневные часы столбики термометров поднимутся до минус 3-8, а местами и вовсе ожидается оттепель.

Причина такой аномалии — атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут с собой очень теплый воздух Атлантики.

Циклон принесет в Мурманскую область снег и повышение температуры до нуля-минус 5 градусов, столько же в выходные ожидается в Архангельской и Вологодской областях.

Около нуля будет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.

На юг европейской части страны придут дожди и туманы. В Краснодарском крае потеплеет до +15, на Северном Кавказе будет чуть прохладнее — 3-8 градусов тепла.

В Крыму также ожидаются небольшие дожди и туман, а воздух прогреется до плюс 9-14.



Суббота, 14 декабря 2019 г. 88

Источник: Портал Информер

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