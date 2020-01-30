Россия закрыла границу с Китаем

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом 2019-nCoV.
«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал премьер, открывая заседание правительства.
На уровне правительства РФ создан оперативный штаб по профилактике коронавируса. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Китай уже передал России геном вируса.
30 января Минздрав РФ разослал в регионы временные рекомендации по борьбе с коронавирусом.
Четверг, 30 января 2020 г. 578
Источник: Портал Информер