Россия закрыла границу с Китаем

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом 2019-nCoV.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал премьер, открывая заседание правительства.

На уровне правительства РФ создан оперативный штаб по профилактике коронавируса. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Китай уже передал России геном вируса.

30 января Минздрав РФ разослал в регионы временные рекомендации по борьбе с коронавирусом.







Четверг, 30 января 2020 г. 578

Источник: Портал Информер