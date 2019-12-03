Россия и Венгрия объединяют свои усилия в деле защиты прав человека на Украине

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о решении России и Венгрии объединить усилия для защиты прав нацменьшинств на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

«Мы этот вопрос обсуждали на последней встрече с председателем парламента Венгрии, получив от него решение высшего законодательного органа, где речь идет об объединении усилий в защите прав малых народов, проживающих на территории Украины», – сказал Володин.

Он также заявил об ущемлении прав национальных меньшинств из-за отмены изучения русского, венгерского, румынского и польского языков в школах Украины.

«Считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии», – добавил он.

Володин призвал украинские власти «подумать, куда они ведут свой народ – в Европу или в хаос, беззаконие».







Вторник, 3 декабря 2019 г. 1627

Источник: Портал Информер