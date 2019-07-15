Россия и Украина обсуждает возможность обмена украинских моряков

Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем», — сказал Карасин журналистам.

Ранее 15 июля Петр Порошенко предположил, что Россия освободит украинских моряков до конца недели. Он связал это с выборами в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля.

11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Они обсудили возможность проявления жестов доброй воли в ближайшем будущем и обмена удерживаемыми лицами.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.