Россия и Украина обсуждает возможность обмена украинских моряков

15 июля 2019     19
Россия и Украина обсуждает возможность обмена украинских моряков

Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не могу комментировать. Конечно, обсуждаем», — сказал Карасин журналистам.

Ранее 15 июля Петр Порошенко предположил, что Россия освободит украинских моряков до конца недели. Он связал это с выборами в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля.

11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Они обсудили возможность проявления жестов доброй воли в ближайшем будущем и обмена удерживаемыми лицами.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

 

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Нина Прудникова: «Бывших депутатов не бывает!»
Нина Прудникова: «Бывших депутатов не бывает!»

Руководитель штаба ООД «Бессмертный полк России» в Севастополе, член центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Нина Прудникова идёт в депутаты Заксобрания и сдала …


Пришельцы с планеты «Команда Чалого» или «Кто подрывает корни дуба?»
Пришельцы с планеты «Команда Чалого» или «Кто подрывает корни дуба?»

Сознаюсь, никогда не верил в НЛО и посещающих нас инопланетян. А сейчас почти начинаю верить. Хотя десантирующих из “летающих тарелок” …


Пенсионер подрался с аллигатором из-за питомца
Пенсионер подрался с аллигатором из-за питомца

Житель американского города Палм-Харбор защитил своего золотистого ретривера от агрессивного аллигатора. Об этом сообщает Associated Press. Нападение произошло, когда 75-летний …


На трассе Симферополь - Николаевка опрокинулась машина скорой помощи
На трассе Симферополь – Николаевка опрокинулась машина скорой помощи

Водитель автомобиля скорой медицинской помощи пытался не допустить столкновения с пассажирским автобусом и опрокинул свой автомобиль. В салоне в этот …


Вести Севастополь 15.07.2019
Вести Севастополь 15.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – 12 минут на первое знакомство и поручения. Михаил Развожаев провел аппаратное совещание в правительстве Севастополя. – …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info