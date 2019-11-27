Россия попрощается с Apple

Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.

Эта мера автоматически ставит гаджеты американской компании Apple в группу риска.

Закон будет в первую очередь регулировать поведение продавца, то есть магазины будут обязаны обеспечить продажу продукции с заранее установленным российским софтом.

На сегодняшний день не ясно, о каком программном обеспечении идет речь. Можно предположить, что при покупке нового смартфона российский потребитель автоматически получит браузер «Яндекс», а вместо карты от Google – «Яндекс. Карты».

Однако компания Apple не разрешает устанавливать на свои устройства чужие программы.

Ранее американская корпорация уже заявила, что в случае принятия этого закона она покинет российский рынок.

Представители бизнеса выступили против законопроекта, так как предложенный запрет на розничную продажу устройств без предустановленного российского софта «окажет значительное негативное влияние как на российский рынок электротехники и программного обеспечения, так и на экономику страны в целом».







Среда, 27 ноября 2019 г. 31

Источник: Портал Информер