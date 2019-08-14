Россия поставила НАТО на место у берегов Крыма

14 августа 2019     9
Россия поставила НАТО на место у берегов Крыма

Украинский политолог Михаил Гончар, комментируя прошедшие учения Украины и НАТО в Черном море, назвал Sea Breeze 2019 одними из самых провальных учений в истории военного блока.

В ответ на учения НАТО Москва оперативно инициировала собственные учения, которые тут же подорвали сценарий альянса. РФ не только прогнала силы НАТО, но и продемонстрировала, что никто не в состоянии дать ей отпор в Черном море.

Сразу после начала учений Черноморского флота у берегов Крыма силы альянса были вынуждены отступить. При этом по сценарию учений Sea Breeze 2019, корабли НАТО должны были «физически перекрыть обозначенную территорию», отметил Гончар, но задачу объединенный флот альянса провалил с треском.

«Утерли сопли и отступили, а Sea Breeze 2019 завершились победой России», – сказал политолог.

Напомним, учения стран НАТО, Украины и Грузии прошли в Черном море в середине июля. В них принимали участие 30 боевых кораблей, 30 самолетов и вертолетов и несколько тысяч военнослужащих.

Согласно анонсу командования 6-го флота США, маневры должны были «повысить стабильность черноморского региона». Украинская пресса назвала украинские катера «рыбацкими лодками», которые смотрелись откровенно жалко на фоне кораблей НАТО.


Среда, 14 августа 2019 г. 133

Источник: Портал Информер

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