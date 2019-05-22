Ростов-на-Дону: суд оставил под арестом пятерых активистов, задержанных в Крыму

Ростовский областной суд отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил под арестом пятерых активистов, задержанных после массовых обысков в Крыму. Как сообщается общественное объединение «Крымская солидарность», Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Сейран Муртаза, Рустем Сейтхалилов и Эрфан Османов останутся в СИЗО до 15 августа.

Сообщается, что заседания проходили в закрытом режиме.

​Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24-х активистов.

ФСБ подозревает всех задержанных в организации или участии в организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России и аннексированном Крыму.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один – Раим Айвазов – содержится в СИЗО Симферополя, еще один – Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов «Крымской солидарности» после массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму, призвал к их немедленному освобождению из российского СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что призывы представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира освободить арестованных активистов «Крымской солидарности», гражданских журналистов в Крыму вызывают «недоумение».​

Источник: Крым.Реалии