Ростуризм: недельный отдых на российском полуострове обойдется в 30 тысяч рублей на двоих

Недельный отдых в Крыму обойдется в 30 тысяч рублей на двоих.

При этом Крым дешевле, чем Кипр, Болгария и даже Турция. Об этом сообщил Ростуризм.

“Сегодня средняя загрузка средств размещения в Крыму превышает 60%, а в ряде регионов – 80%, тогда как в прошлом году такой уровень загрузки был достигнут только в середине июля”, – говорится в сообщении Ростуризма.

В сумму 30 тысяч входят перелет, проживание в трехзвездочном отеле, трансфер, страховка, завтраки и ужины на двух человек.

С 1 августа минимальная стоимость отдыха в Крыму составит ту же сумму, но уже на одного человека.

Ранее сервис Aviasales назвал свою стоимость отдыха в Крыму. Как выяснилось, отдых в Турции, Болгарии и Греции стоит дешевле, чем на российском полуострове.

Если минимальный бюджет отдыха в Крыму в трехзвездочном отеле на двоих составляет чуть более 53 тысяч рублей, то для остальных стран – ниже 50 тысяч рублей.