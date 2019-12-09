Ротару: «Я очень по вам скучала»

Народная артистка СССР София Ротару приехала в Россию и выступила на фестивале «Песня года» в Москве. После концерта она обратилась к российским зрителям.

На кадрах видеозаписи видно, как Ротару дарят букеты цветов, а зал скандирует имя звезды.

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«Я тоже очень по вам скучала», — призналась она.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря.

Также в планы Ротару входит участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотрение предложения о выступлениях на корпоративах в Москве. Это решение вызвало шквал критики в адрес артистки в России.

Глава комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что лучшим ответом Ротару и таким, как она, стали бы пустые места в залах. На сторону певицы встали Владимир Винокур и Наталья Поклонская.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 130

Источник: Портал Информер