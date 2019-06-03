Руководители из столицы стали чаще наведываться в регионы

3 июня 2019

Интересная тенденция стала наблюдаться в последние месяцы: чиновники, занимающие руководящие посты, стали вдруг массово отправляться «в поля». То есть в регионы страны выезжать. «На местах» замечены министр сельского хозяйства Патрушев в Дагестане, министр культуры Мединский в Новосибирске, министр здравоохранения Скворцова в Орле… Да и Дмитрий Медведев вспомнил про поездки по предвыборным регионам и сам засобирался…

Но самую сложную роль на себя взял первый зам Медведева, министр финансов Антон Силуанов. С марта он объезжает губернаторов, на месте увязывая кабинетные планы нацпроектов, бюджетные возможности правительства с реальностью конкретных областей. Он уже побывал в Туле, Калуге, и в Тюмени. А последнее совещание прошло на Кузбасе – в Новокузнецке, где собрал глав семи Сибирских регионов на обстоятельный разговор по проблематике национальных проектов.

Пока губернаторы получают из Москвы хорошие новости. Сибирским областным руководителям Силуанов рассказал, что правительство приняло решение увеличить объем грантов для стимулирования достижения целей нацпроектов с 20 млрд руб до 50 млрд уже в этом году. Но за дополнительные премии придется ускоряться – федеральные нацпроекты должны дополняться региональными проектами. По подсчетам Силуанова, если на федеральном уровне финансирование освоено уже на 25%, то региональные проекты, работающие на цели национальных исполнены только на 10%. И тут региональным властям, очевидно, уже нужен от федералов «кнут», хоть пока и довольно мягкий.

Но особо в центре внимания сейчас малый и средний бизнес. Высшая школа экономики и РАНХиГС прогнозируют, что и 2019 год завершится спадом реальных располагаемых доходов населения. Для того, чтобы выйти в плюс, второе полугодие должно показать настоящий прорыв. Вот только с чего взяться этому прорыву в экономике? Двигать ее вперёд может частный сектор, заинтересованный в повышении собственной эффективности и выгоде. Других успешных моделей сбалансированного развития пока ещё не придумали. Результат – количество активных малых и средних предприятий с августа 2018 по март 2019, по данным Сбербанка, выросло на 0,3%. Годом ранее темпы были куда лучше: плюс 11,8%. Бизнес продолжает терять веру в светлое будущее. Вот и Росстат подтверждает: доля малого и среднего бизнеса в экономике России составляет лишь очень скромные 21,9%.

Об этом как раз обстоятельно и говорили в Новокузнецке. Вот самое важное для небольших предприятий — обещана модернизация 44-ФЗ и 223-ФЗ, регулирующих госзакупки. Эти законы работают уже далеко не первый год и постоянно дополняются различными нормативными актами. В результате они обросли массой конфликтующих друг с другом заплаток. Система оказалась настолько запутанной, что остался без внимания факт появления неравных условий для малого и среднего бизнеса: работать по 44-ФЗ с бюджетными организациями бизнесу проще, чем по 223-ФЗ с госкомпаниями. Вот такую дискриминацию Силуанов и обещал устранить.

Информация о закупках продукции крупных заказчиков, в которых мог бы поучаствовать малый и средний бизнес, будет размещаться в системе «Бизнес-Навигатор» Корпорации МСП – универсальной карте, с помощью которой предприниматели могут строить маркетинговые и бизнес-планы.

Плюс все меры поддержки малого и среднего бизнеса, включая льготные кредиты по ставке в 8,5%, будут теперь применимы и для самозанятых. Ранее приходилось выбирать или комфортный налоговый режим, или льготы. Теперь Силуанов разрешил их комбинировать. Следующим этапом ждём создание условий для комфортного перехода из статуса малого в стаут среднего предприятия. Сейчас же многим выгодно оставаться маленькими.

На самом деле, стоит признать, что отправка десанта первых в лиц по регионам – процесс полезный. Для всех. Я сам в прошлом году проехал по стране от Москвы до Сахалина, и понял, что Россию не знал. Сознание переворачивается на 180 градусов: резко понимаешь, как люди на самом деле живут. Вот и первые «плоды» пошли: по итогам общения с губернаторами и представителями бизнеса теперь разрешат всем желающим регионам применять налог на самозанятых, который пользуется неплохим спросом в 4 пилотных регионах: уже зарегистрировано 90 тыс. человек через приложение «Мой налог». До 2019 года на всю Россию было около 3 тыс. легальных самозанятых.

Льготы – это хорошо, но бизнес должен развиваться естественным путём в здоровой конкурентной среде. Исторически же у нас сложилось разделение: малый бизнес работает с малым, а крупный – с крупным. Эту проблему попытаются решить путем размещения информации в системе «Бизнес-Навигатор» Корпорации МСП о закупках продукции крупными заказчиками, в которых мог бы поучаствовать малый и средний бизнес. Поможет ли такой инструмент – покажет время, однако хотелось бы еще, чтобы у нас появились понятные правила формирования техзаданий, чтобы они были ясны всем, а не только «своим» поставщикам.

Поездки по регионам на данном этапе – это хорошо и правильно, без них не обойтись. Если расшевелить болото, то сектор МСП действительно может ожить и дать людям рабочие места с достойными доходами. Но, если мы хотим получить настоящий прорыв и выйти в пятёрку лидирующих экономик, то с ручным управлением надо завязывать. Просто невозможно по каждому вопросу тут же прыгать в самолёт и лететь решать проблемы. Такой подход даст только кратковременный результат – необходимо постепенно менять всю систему госуправления.

Источник: Крымские новости