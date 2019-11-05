Руководители севастопольских студотрядов вышли на новый уровень

Впервые в Севастополе управленческую подготовку прошли представители высшего звена студенческих отрядов региона. Школа проходила в Точке кипения Севастопольского государственного университета.

Участники – работники регионального и вузовских штабов Севастопольского регионального отделения молодежной организации.

Над мастерством публичных выступлений с ребятами работал профессиональный молодежный тренер, основатель крупнейшей на Юге школы ораторского искусства «Говорилла» –Олег Тарабанов. На своем мастер-классе Олег рассказал ребятам, как работать над самопрезентацией, открыл секреты овладения техниками публичных выступлений и, конечно же, помог закрепить полученные теоретические знания на практике.

Над управленческими навыки команды работал бизнесс-тренер Андрей Кодыков. Бизнес-игры, тренинги, теоретические блоки – все было направлено на эффективную подготовку участников школы. Андрей рассказал участникам о секретах и техниках, применяя которые можно качественно организовать работу в своем коллективе.

«Я впервые участвую в школе не в роли организатора, а именно, как участник. Конечно, это совершенно другие ощущения и новый уровень получения знаний, которые помогут нам стать лучше», – сказала участница школы Дарья Кондратьева.

Также в рамках школы были определены ключевые цели, к которым будет стремиться команда севастопольских студотрядов.

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта Севастополя, ГДОУ ДО Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» и Севастопольским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».







Вторник, 5 ноября 2019 г. 60

Источник: Портал Информер