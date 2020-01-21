Руководство Белогорского района требуют от владельца «Тайгана» узаконить гостиницу и кафе

Арбитражный суд Республики Крым принял к производству иск администрации Белогорского района к руководству зоопарка «Тайган». Информация об этом опубликована в картотеке дел.

Районные власти требуют «обязать ООО «Ялтинский Зоопарк «Сказка» привести в соответствие с установленными требованиями административное нежилое здание; нежилое здание кафе «Белый лев», нежилое здание гостиница «Сафари», расположенные по адресу: Республика Крым, Белогорский район, Белогорск, ул. Лавандовая, 1».

В иске также указано требование признать самовольными постройками объекты капитального строительства, расположенные в северной части земельного участка по указанному адресу и обязать ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» привести их в соответствие с нормативами или снести.Напомним, что с 23 декабря 2019 года деятельность парка львов «Тайган» приостановлена на 30 суток по решению Белогорского районного суда. Также владелец частных зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков на днях проиграл кассацию по делу о принудительном демонтаже рекламной конструкции в «голливудском» стиле, которую он установил на земельном участке, принадлежащем Белогорскому технологическому техникуму.







Вторник, 21 января 2020 г. 443

Источник: Портал Информер