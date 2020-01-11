Руководство Ирана призналось в том, что военные по ошибке сбили украинский самолет

Президент Ирана Хасан Роухани выступил с заявлением после того, как Генштаб Вооруженных сил Ирана признал свою вину в крушении украинского Boeing 737 в Тегеране.

Президент Ирана пообещал наказать «виновных в непростительной ошибке».

«Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Расследование продолжится для установления и преследования по закону (виновных) в этой великой трагедии и непростительной ошибке», — заявил Роухани.

Он также подчеркнул необходимость принятия мер «для устранения слабых сторон системы противовоздушной обороны Ирана, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь».

«Иран глубоко сожалеет по поводу этой катастрофической ошибки. Я выражаю глубочайшее сочувствие семьям погибших», — добавил Роухани.

Сегодня утром было опубликовано заявления Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится, следующее:

«Благородная и революционная нация исламского Ирана;

1. После душераздирающего крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний» рано утром в среду, после ракетного обстрела базы американских преступников и возможного влияния этих военных действий на инцидент, Генеральный штаб Вооруженных сил немедленно начал расследование.

Была создана инспекционная группа из технических и эксплуатационных экспертов, независимых от Государственных авиалиний, которые вели своё круглосуточное расследование, чтобы сообщить о результатах достопочтенному народу Ирана.

2. После угроз со стороны президента (Трампа) и военных командующих преступных сил США выпустить большое количество ракет по целям на территории Исламской Республики Иран в случае контроперации Тегерана, и ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, наши Вооруженные силы были на высшем уровне боевой готовности для отражения угроз.

3. Через несколько часов после ракетных ударов военные самолеты террористических сил США по всей стране (в Ираке) увеличили интенсивность полётов, появилась опасность воздушных ударов по стратегическим центрам Ирана, что было доведено до многочисленных военных подразделений, на экранах радаров радиолокационных станций высветились многочисленные цели. Это вызвало большую напряжённость в силах ПВО.

4. В таких критических условиях рейс «Украинских авиалиний» вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, в полёте начал разворот в непосредственной близости от чувствительного (стратегически важного) военного объекта КСИР, по высоте и манере движения напоминая вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан.

5. Генеральный штаб Вооруженных сил, выражает соболезнования скорбящим семьям иностранных граждан и приносит извинения за человеческую ошибку, озвучивая полную уверенность в том, что будут проведены фундаментальные реформы в оперативных процессах Вооруженных сил, чтобы такое никогда не повторилось. Все выводы из ошибки будут сделаны и немедленно доведены до сведения армейской Судебной организации для принятия процессуальных решений. Туда уже переданы виновные».







Суббота, 11 января 2020 г. 19

Источник: Портал Информер