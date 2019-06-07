Руководство севастопольской управляющей компании обвиняется в фальсификациях

По материалам прокурорской проверки в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту фальсификации протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя по обращению местного жителя провела проверку правомерности обслуживания дома управляющей компанией ООО “ЖЭК”.

Установлено, что согласно протоколу общего собрания жильцов многоквартирного дома № 20 по улице Шевченко в Севастополе от 17.12.2018 за смену управляющей компании в пользу ООО “ЖЭК” проголосовал 51,29 % собственников помещений.

Протокол общего собрания направлен в главное управление государственного жилищного надзора города Севастополя и 1 февраля 2019 года управление многоквартирным домом перешло к ООО “ЖЭК”, что позволило организации получать прибыль с жителей указанного дома.

Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что такое собрание в многоквартирном доме не проводилось, за выбор управляющей компании ООО “ЖЭК” никто не голосовал, а подписи в протоколе являются поддельными.

По материалам прокурорской проверки отделом дознания ОМВД Гагаринского района возбуждено уголовное дело по частям 1 и 3 статьи 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт поддельных документов.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.