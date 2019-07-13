Руководство телеканала «112 Украина» обратилось к Зеленскому

13 июля 2019     19
Руководство телеканала «112 Украина» обратилось к Зеленскому

 

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с обстрелом здания телеканала из гранатомета. Текст обращения приводится на сайте СМИ.

«Вы должны четко и решительно сказать: “На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ”. Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран “Большой семерки”, куда мы уже обратились за поддержкой», — сказал Бенкендорф.

Он попросил администрацию Зеленского, правительство, генерального прокурора и СБУ немедленно осудить нападение на телеканал. Гендиректор также сообщил, что охрана здания будет усилена.

Напомним, что неизвестные обстреляли здание «112 Украина» в ночь на 13 июля.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили тубус гранатомета. Никто не пострадал. Возбуждено дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).

Сейчас правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелка.

Источник: Портал Информер

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