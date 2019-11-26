Руководство ЧОП Симферополя оштрафовано за взятку сотруднику ФСБ

Симферопольское частное охранное предприятие оштрафовано на 10 млн рублей за взятку сотруднику управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокурор Киевского района Симферополя в отношении ООО «Частное охранное предприятие «Фалькон Крым» возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (предложение и передача в интересах юридического лица незаконного денежного вознаграждения в крупном размере).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей Киевского судебного района Симферополя (юридическому лицу) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что симферополец, действуя в интересах ЧОП, предлагал взятку сотруднику крымского управления ФСБ в размере 20 млн рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, а также за сокрытие возможных фактов хищения бюджетных денег. Впоследствии, он передал за указанные действия 500 тысяч рублей.

Отмечается, что в отношении лица, передавшего взятку, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Расследование дела еще продолжается. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.







Вторник, 26 ноября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер