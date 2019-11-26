Руководство ЧОП Симферополя оштрафовано за взятку сотруднику ФСБ

26 ноября 2019     10
Руководство ЧОП Симферополя оштрафовано за взятку сотруднику ФСБ

Симферопольское частное охранное предприятие оштрафовано на 10 млн рублей за взятку сотруднику управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокурор Киевского района Симферополя в отношении ООО «Частное охранное предприятие «Фалькон Крым» возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (предложение и передача в интересах юридического лица незаконного денежного вознаграждения в крупном размере).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей Киевского судебного района Симферополя (юридическому лицу) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что симферополец, действуя в интересах ЧОП, предлагал взятку сотруднику крымского управления ФСБ в размере 20 млн рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, а также за сокрытие возможных фактов хищения бюджетных денег. Впоследствии, он передал за указанные действия 500 тысяч рублей.

Отмечается, что в отношении лица, передавшего взятку, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Расследование дела еще продолжается. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.



Вторник, 26 ноября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер

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