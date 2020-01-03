«Русский блок»: ночью на 3 января в Севастополе произошло резонансное преступление, но видео скрывают

Об этом говорится в заявлении, которое распространил глава общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов.

В караоке, в центре города, до сих пор неустановленная группа лиц избивала девушек и всех тех, кто пытался этому помешать.

Несколько человек подали заявления о преступлении. Однако наряд полиции не только прибыл после того, как преступная группа неспешно разъехалась, но и, по каким-то причинам, видео с камер наблюдения, заснявшее весь преступный процесс, оказалось не интересным для тех, кто должен обеспечивать безопасность севастопольцев.

От имени нашей организации я требую от правоохранительных органов не только приобщения к делу материалов с камер видеонаблюдения, находящихся в караоке-клубе, но и открытой публикации этих материалов в СМИ.

Я хочу, чтобы каждый севастополец воочию смог убедиться в том, что на самом деле там произошло, а на основании увиденного сделал свои выводы.

Геннадий Басов







Пятница, 3 января 2020 г. 374

Источник: Портал Информер