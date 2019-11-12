Рухнувшую в Севастополе парковку не трогают! Ждут трагедии? (ФОТО, ВИДЕО)

12 ноября 2019     23
Рухнувшую в Севастополе парковку не трогают! Ждут трагедии? (ФОТО, ВИДЕО)

К счастью, гибели людей удалось избежать только из-за того, что ЧП произошло ранним утром, когда большинство жильцов еще спали или только собирались на работу.

В зоне обрушения оказались четыре автомобиля. Они скатились по склону, один из них — Opel Mokka — получил серьезные повреждения и перевернулся на крышу.Была создана межведомственная комиссия. Коммунальные службы восстановили электроснабжение в многоквартирном доме, который был обесточен в результате происшествия. Спустя неделю о происшествии уже даже не вспоминали, оставив жильцов один на один со своими проблемами, возникшими после обрушения стенки.

 

Сегодня ни управляющая компания, ни застройщик не сделали ничего, чтобы сократить риск дальнейшего обрушения, укрепить и восстановить пострадавший участок. В правительстве из резервного фонда выделили деньги на проектные, а затем и строительные работы.

Максимальная сумма на проведение конкурсных процедур и проектирование составляет 1 млн 67 тыс. рублей. Заказчик – ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

 

 

Подрядчика должны определить 15 ноября. До конца года победитель должен предоставить проект, а после будет объявлен аукцион на выполнение строительных работ – в лучшем случае, они завершатся в следующем году. И всё это время подпорная стена будет вселять ужас. 

 

Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» побывали на месте и убедились в том, что территория представляет опасность. 

 

В сентябре в правительстве Севастополя отмечали, что после проведения восстановительных работ к лицам, виновным в обрушении площадки, предъявят судебный иск на возмещение затраченных средств в городской бюджет. В настоящее время судебный иск подал автовладелец, транспортное средство которого упало на крышу. Была проведена экспертиза, машина не подлежит восстановлению. Ответчиками по делу являются жилищно-строительные кооперативы «Жилстрой» и «Зеленый город», ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» и Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя. 

Источник: Портал Информер

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