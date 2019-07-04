Рыбаки рассказали об аварийном всплытии российской подлодки АС-12

Чрезвычайное происшествие с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21:00 в акватории Баренцева моря, недалеко от Североморска.

Спустя сутки Минобороны сообщило о 14 погибших моряках. Все они были офицерами Северного флота.

Мурманское информагентство «СеверПост» нашло рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.

«Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», — рассказал один из рыбаков.

Его лодка зашла в одну из многочисленных бухт, откуда он и его напарники наблюдали за происходящим. Утверждается, что к лодке подошёл военный корабль и два буксира.

«Мы у вояк потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры, без оговариваемых причин», — сказал очевидец.

По словам рыбаков, что около 23 часов подлодка в сопровождении буксиров быстро ушла.

«Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», — рассказал рыбак.

Военный источник сообщил, что субмарина, которую видели рыбаки, — АПЛ «Подмосковье». Именно на её борту была размещена глубоководная станция АС-12, которую называют «Лошарик». В 2016 году субмарина прошла капитальный ремонт в центре «Звёздочка» в Северодвинске, и именно её эксперты называют носителем секретного глубоководного аппарата.

Напомним, что основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ РФ, это пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом сказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — сказал Шойгу.