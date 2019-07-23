Рынок алкоголя в Севастополе поставлен под надежный контроль

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка объявила результаты анализа деятельности субъектов Российской Федерации за первый квартал 2019 года.

На рынке розничных продаж алкогольной продукции Севастополя отмечены положительные тенденции.

«Согласно анализу состояния регионального рынка розничных продаж алкогольной продукции, поступившего из Федеральной службы по регулирования алкогольного рынка, по итогу всех показателей (их всего тринадцать), город Севастополь занимает двенадцатую итоговую позицию среди всех субъектов Российской Федерации и первую итоговую позицию среди субъектов Южного федерального округа.–>

Прошу обратить внимание, что мы заняли впервые первую позицию среди всех субъектов Российской Федерации и первую позицию среди субъектов ЮФО по доле легальной розничной продажи алкогольной продукции в организациях розничной торговли, не имеющих доступа к Интернету, и освобожденных от передачи информации о розничной продаже в ЕГАИС»,- рассказал начальник управления потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников.

В показателях Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка у Севастополя третья позиция среди всех субъектов РФ и первая позиция среди субъектов ЮФО по количеству протоколов об административных правонарушениях, составленных Главным управлением в отношении хозяйствующих субъектов (77 протоколов).

Севастополь на двенадцатой позиции среди всех субъектов РФ и пятой позиции среди субъектов ЮФО по количеству статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по которым Главное управление возбудило дела об административных правонарушениях (4 статьи КоАП РФ).

По результатам 1-го квартала 2019 года Севастополь поднялся на 12 итоговую позицию среди субъектов РФ в сравнении с 1-м кварталом 2018 года (22 итоговая позиция) и в целом с 2018 годом (14 итоговая позиция).

Справка:

В Севастополе на текущую дату розничная продажа алкогольной продукции или розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания при наличии лицензий осуществляется в 746 объектах торговли и общественного питания, которые подключены к ЕГАИС и подтверждают приход алкогольной продукции (100%).

В сфере регулирования алкогольного рынка на территории Севастополя Главное управление потребительского рынка осуществляет полномочия по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями) и региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.