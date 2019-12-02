Рэпер Птаха рассказал в Госдуме о том, кто крышует наркобизнес в России

Распространять наркотики в России невозможно без участия сотрудников правоохранительных органов в криминальных схемах.

Об этом 2 декабря рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, рассказал в Госдуме в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете.

«Вся наркота идет через порты, через Питер, вся наркота везется с рыбой, и всю наркоту крышуют люди в погонах. Я это знаю, потому что просто… Вот — я Птаха, рэпер, который жил, очень много вращаясь в такой среде, где было много наркотиков. Никакой наркоторговец, никакой крупный дилер не работает без «покрышки» из людей с погонами. Поэтому решать проблему наркотиков надо, начиная с людей в погонах», — сказал Птаха.

По его словам, сотрудники МВД руководствуются принципом «я его посадил, я получу палку и еще одну звезду к погону».

Он отметил, говорить о закрытии даркнета нельзя, потому что такая мера не решит проблему наркоторговли в России.

«Никто не знает, что такое даркнет на самом деле. Даркнет — то, что звучит так страшно, — на самом деле это два человека, которые могут подключить компьютеры друг к другу, находясь в соседних комнатах», — отметил Птаха.

Это уже вторые парламентские слушания, посвященные распространению наркотиков в даркнете.

Первые прошли 14 октября. Тогда главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров показал депутатам, насколько легко купить наркотики в подпольном интернет-магазине Hydra в любой точке России, а также обсудил с депутатами и экспертами недостатки наркополитики в стране.







Понедельник, 2 декабря 2019 г. 933

Источник: Портал Информер