Саблин прокомментировал выходку севастопольского депутата Горелова

Секретарь СРО ПП “Единая Россия” Дмитрий Саблин прокомментировал выход депутата Заксобрания Вячеслава Горелова из партии.

“Это нормальный политический процесс. Если человек понимает, что его цели и задачи не совпадают с партийными, он идёт туда, где видит единомышленников. В поисках правды или в поисках политической карьеры, по-разному бывает. Мы будем работать, чтобы выполнить задачи, поставленные президентом, чтобы обеспечить Севастополю достойное великого города развитие. И здесь готовы сотрудничать со всеми, кто любит Россию, Севастополь, готов работать ради их блага”, – сказал Саблин.

Парламентарий из “команды Чалого” Вячеслав Горелов принял решение о выходе из партийной ячейки 13 июня. Он отказался комментировать это. Вероятно, Горелов намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца на выборах депутатов в Законодательное собрание второго созыва.

По словам политолога Сергея Михайлюка, для выдвижения своей кандидатуры в качестве самовыдвиженца депутату Горелову достаточно собрать около 1,5 тысяч подписей горожан по одному из избирательных округов, что тому, скорее всего, не составит труда.

Вчера официально был обнародован список кандидатов в депутаты Закса второго созыва от севастопольского отделения партии “Родина”. Во главе списка – сенатор от Заксобрания Севастополя Совета Федерации РФ Ольга Тимофеева, заявившая о выходе из “Единой России”. Вторым номером числится председатель реготделения “Родины” Иван Комелов, третьим – общественник Григорий Донец (намерен идти по четвёртому избирательному округу). В состав кандидатов в депутаты вошли общественник и член Общественной палаты Максим Мишин (намерен идти по шестому избирательному округу), блогер и член Общественной палаты Алексей Процко, общественница Елена Майко и другие.

О своём желании баллотироваться по третьему избирательному округа заявила общественница Ольга Дронова. Конкуренцию ей составит член “Единой России”, руководитель Гагаринского отделения партии Инна Гончарова.