Саблин уходит. Кто возглавит севастопольский «Титаник»?

25 октября севастопольские единороссы соберутся на очередную партийную конференцию. И это мероприятие вовсе не будет обычным протиранием штанов, что давно уже принято у представителей пока ещё правящей партии.

Дело в том, что накануне заседания стало известно о том, о чем в Севастополе уже давно было ясно. Секретарь регионального отделения «Единой России» в Севастополе Дмитрий Саблин, официально занявший этот пост 22 февраля, решил попрощаться со своими верными соратниками и сосредоточиться то ли на деятельности в Госдуме, то ли заняться своими насущными бизнес-делами.

Стоит напомнить, что о подобном развитии событий политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» писал еще в середине сентября. Так же как ещё летом мы предупреждали господина Саблина о том, что все его кулуарные договоренности с Алексеем Чалым приведут только к тому, что заезжий представитель столицы пополнит ряды тех, кого так умело «жахнул» «народный мэр».

Но то дела уже давние и почти забытые, а между тем на повестке дня новый претендент на роль главы севастопольских единороссов, а точнее сказать, что новая «сакральная жертва», если не сказать гораздо грубее.

И вот на эту важную и ответственную должность «претендует» достаточно широкий список лиц.

Среди претендентов на пост секретаря регионального отделения севастопольского «ЕдРа» – весьма известные персоны в городе.

Это и руководитель приемной Дмитрия Медведева в Севастополе Инна Гончарова, депутаты Заксобрания Сергей Лисейцев и Татьяна Лобач, депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик и даже сам председатель Заксобрания Владимир Немцев.

Вот только все эти «претенденты», мягко говоря, не готовы возложить груз ответственности за «жахнувшую» всех партию.

И вот почему.

Во-первых, деятельность господина Саблина по наведению порядка в севастопольском «ЕдРе» привела к окончательному и полному распаду всей партийной городской вертикали. Как закономерный результат, – провал на выборах.

Понятное дело, что никто и не рассчитывал на то, что партия власти получит в Севастополе более 70%, но уж на 50% рассчитывали и считали это целью вполне достижимой.

Но при всем админресурсе и стройных колоннах военных, шедших голосовать на выборы, единороссы получили и то с большим трудом жалкие 38%. Но самое страшное даже не это. Благодаря хитрым планам господина Саблина, формально победившая на выборах партия власти, оказалась почти наполовину состоящей из представителей команды Чалого.

А это еще может аукнуться и весьма больно аукнуться для единороссов уже в недалеком будущем.

Во-вторых, в рамках уже вовсю идущего трансфера власти в околокремлевских кругах всерьез рассматривают перспективу разделения «ЕдРа» на две новые партии, а некоторые аналитики первопрестольной и вовсе предлагают слить в утиль единороссов в виду их «полной неспособности к реформированию».

В-третьих, в околокремлевских кругах разгорается конфликт между премьером Дмитрием Медведевым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Формальной причиной этого конфликта служит дележ бюджетных денег и предлагаемое премьером резкое сокращение оборонных расходов.

По факту, речь идет все о том же трансфере, ведь и Медведев, и Шойгу находятся в шорт-листе претендентов на должность преемника.

А захочет ли глава Минобороны и дальше закрывать глаза на стройные колонны военных, идущих на выборы, дабы поддержать единороссов на выборах?

Или же предпочтет, чтобы партия его конкурента в очередной раз, но уже навсегда, провалилась на выборах?

В-четвертых, в тех же околокремлевских кругах всерьез обсуждается вопрос об отставке Дмитрия Медведева. Конечно же, уже не первый год, уже не первое десятилетие, но, как сходятся практически все московские аналитики, на этот раз почетной отставки премьеру не избежать.

А ведь, отставка Медведева, и это тоже понимают все, автоматически приведет к ликвидации и самой «Единой России».

Вот именно поэтому все озвученные «претенденты» на пост секретаря регионального отделения «Единой России» как-то не торопятся выставлять свою кандидатуру, предпочитая играть в игру «кто угодно, но только не я».

И вот в этой напряженной обстановке и сказал свое веское слово Дмитрий Медведев. Как утверждают источники в Москве и Севастополе, на днях премьер лично попросил Михаила Развожаева возглавить ответственный пост, чем поставил врио губернатора в весьма трудное положение.

Когда предлагают одно кресло, чтобы ты освободил другое

С одной стороны возглавить «Титаник», стремительно идущий ко дну, для врио губернатора смерти подобно. Ведь, ему надо идти на выборы, а идти не от партии, которая стремительно теряет уже даже не голоса избирателей, а своих членов (вспомним только Бориса Колесникова и Сергея Михайлюка) означает проиграть выборы, формально даже не вступив в избирательную кампанию.

Мы уже не будем говорить о том, что на прошедших региональных выборах практически все претенденты на губернаторские посты шли как независимые кандидаты, свои былые связи с «Единой Россией» предпочитали не афишировать.

Выдвижение Развожаева в качестве кандидата от пока ещё правящей партии просто выведет его из общероссийского политического тренда и приведет к весьма печальным для него политическим последствиям.

С другой стороны, отказать премьеру — это значит объявить войну всей группе поддержки Дмитрия Медведева, а это для Развожаева, не имеющего влиятельных связей в Москве, весьма чревато.

Ведь, после вероятного отказа Развожаева от предложения Медведева партия власти может теоретически выставить и своего кандидата в противовес врио. Или поддержать соперника Развожаева на выборах.

Да и не факт, что Медведев не сможет продержаться на своём посту еще несколько лет. А отчитываться за выполнение ФЦП и многочисленных нацпроектов врио предстоит именно перед премьером и уже сейчас.

Сложная дилемма и трудный выбор для врио губернатора. Любое его решение является априори плохим, но хорошего выхода из этого политического тупика для него просто нет.

Но именно в том, какое решение в итоге примет врио губернатора, и заключается главная интрига предстоящей партийной конференции.

И здесь мы бы хотели напомнить нашим читателям, что главным выгодополучателем от сложившегося политического кризиса является все тот же Алексей Чалый.

Твое лицо, когда все идет так, как ты задумал

Как утверждают наши источники, близкие к сердцу исторической Родины, предложение Медведева является также частью игры в долгую, которую разыгрывает не только сам Чалый, но и его высокие покровители в Москве.

И это предложение Медведева якобы было продиктовано тем, что в окружение Развожаева попытались двигаться в рамках общеполитического российского тренда и выдвигаться на выборы губернатора в качестве независимого кандидата.

Как говорил один известный в прошлом прорицатель: «Боюсь данайцев, даже дары приносящих». Сей известный эпизод произошел во времена Троянской войны, когда отчаявшиеся греки предложили троянцам в знак окончания войны и грядущего мира деревянного коня.

Празднества в Трое или предстоящая партийная конференция?…

Наивные троянцы, несмотря на предостережения прорицателя, с радостью затащили подарок в город и устроили бурные празднования по поводу окончания войны. А ночью к празднику присоединились и греческие воины, которые прятались до поры до времени в коне.

Итог празднеств известен – Троя была разграблена и разрушена до основания. Да так, что никогда больше не возродилась.

Примет ли дар Медведева врио губернатора? Мы склонны считать, что да. Но с другой стороны, даже мы иногда ошибаемся.

Источник: Портал Информер