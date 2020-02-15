Садоводы Севастополя просят о помощи. Правительство города молчит

15 февраля 2020     19
Садоводы Севастополя просят о помощи

Редакция «ИНФОРМЕРа» уже писала о катастрофическом положении, которое сложилось во многих садовых товариществах на Фиоленте.Все дело в том, что в этом микрорайоне стоят трансформаторные подстанции с трансформаторами большей мощности (порой в 2 раза), чем автоматы, которые ограничивают мощность на входе. Из-за этого возникают проблемы использования мощностей, превышающих заявленные.

Архаичная структура подачи электроэнергии на товарищество ограничивает возможности проживающих в СТ людей. Дачники и жители Фиолента заняты стройкой, ремонтами, автоматизацией систем поливов и обустройством теплиц. В быту также используется значительно большее, чем 50 лет назад, количество электроэнергии. Это следует учитывать, но почему-то организации в расчет это не берут.

Однако, несмотря на публикацию нашей статьи и многочисленные жалобы жителей садовых товариществ, эта проблема не решается. Чиновники из правительства Севастополя никак не реагируют на то, что происходит в товариществах, и фактически бросили людей на произвол судьбы.

Доказательством этого стало еще одно обращение севастопольцев, проживающих в ТСН «Родник». С полным текстом письма вы можете ознакомиться ниже.



Суббота, 15 февраля 2020 г. 1201

Источник: Портал Информер

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