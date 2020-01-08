Самая любимая политическая программа россиян в 2019 году

8 января 2020     17
Самая любимая политическая программа россиян в 2019 году

Россияне в 2019 году предпочитали смотреть политические ток-шоу «России 1» — «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». О самых популярных программах такого формата говорится в пресс-релизе телеканала.

По данным Mediascope, в среднем за год именно эти общественно-политические ток-шоу России 1 в будни смотрели большинство россиян. Первое место занял вечерний выпуск «60 минут», затем идет «Вечер» с телеведущим Соловьевым, а замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова.

Телеканал подчеркнул, что среди новостных проектов максимально приблизился к Первому каналу, опередив на статистическую погрешность в 0,1%. Программа «Вести» в 20 часов набрала 13,6% среднегодовй доли, а программа «Время» в 21-13,5 % телезрителей. «Вести недели» с Дмитрием Киселевым замкнули тройку, набрав 13,4%.

 

Дебютировавший в 2019 году проект «России 1» «Москва. Кремль. Путин» получил 13,2%.

Напомним, что ранее стало известно, что самый популярный телеканал за новогодний эфир 31 декабря 2019 года. Главный канал ВГТРК хоть и получил право на показ «Иронии судьбы» в эту новогоднюю ночь, но занял второе место. С 22:00 31 декабря по 1:59 1 января аудитория Первого превышала 6,3 миллиона человек, в то время как аудитория «России 1» составила 5,2 миллиона человек. Основой для привлечения россиян к экранам стали советские фильмы из золотой коллекции «Мосфильф». 



Среда, 8 января 2020 г. 21

Источник: Портал Информер

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