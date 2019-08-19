Самая разыскиваемая россиянка попала в тюрьму

19 августа 2019     11
Самая разыскиваемая россиянка попала в тюрьму

Интерпол задержал и передал Финляндии россиянку Светлану Хютти, которая находилась в списке самых разыскиваемых преступников страны. Об этом со ссылкой на Центральную криминальную полицию Финляндии сообщает MTV Uutiset.

Женщину задержали в Польше в июне, а затем экстрадировали в Финляндию.

Ее подозревают в 13 различных преступлениях. В частности, в конце 1990-х годов она, как предполагается, уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах.

С 2016 года Хютти была включена в список 10 самых разыскиваемых преступников.

Светлана Хютти родом из Санкт-Петербурга. Она основатель фирмы, поставлявшей в Россию шины Nokian.  В Финляндии женщина проживала с 1989 года. По ее собственным словам в интервью от 2017 года, ей предъявлены претензии на сумму примерно в 400 тысяч долларов.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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